AC/DC de retour, Coldplay dans le Virgin Tonic, un album pour Daft Punk en 2020... les news musique de la semaine !

Nouvelle semaine, nouvelle vague d'actu musicale ! Au programme, "que du lourd', comme diraient les plus jeunes : AC/DC de retour, Aerosmith en France, un album pour Daft Punk... bref, la crème de la crème.

On commence avec le duo électro le plus puissant de l'hexagone, après Random Access Memories (sorti en 2013), Daft Punk s'est fait discret. Mais la bonne nouvelle, c'est que les DJ pourraient bien nous revenir en 2020 - avec un album ! Et en parlant de retour, AC/DC prépare sa réunion (avec Brian Johnson). Et on a hâte. Aussi, notez qu'Aerosmith prévoit un concert à Paris ! Fans de rock, tenez-vous prêts.

De retour en 2020 ?

On poursuit avec LA nouvelle de la semaine : mardi dernier, Coldplay était de passage dans le Virgin Tonic : l'occasion de baptiser le premier studio en l'honneur du groupe mais aussi de répondre à quelques questions concernant le nouvel album.

Coldplay dans le Virgin Tonic

Inauguration du studio !

Enfin, on termine avec Camila Cabello : le deuxième opus de la chanteuse est disponible et pour célébrer sa sortie, elle a choisi de dévoiler First Man - un morceau poignant adressé à son père.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !