AC/DC : Dave Evans, le chanteur originel, ne veut pas revenir dans le groupe !

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas ravir les fans de la première heure du célèbre groupe de rock ! En effet, Dave Evans, le chanteur originel d'AC/DC, s'est récemment exprimé publiquement quant à son non retour au sein du groupe qu'il a quitté en 1974. Si il demeure la voix des deux premiers albums Can I Sit Next To You Girl et Baby Please Don’t Go, ce dernier n'aura pourtant pas tenu un an après le premier concert. Il sera aussitôt remplacé par Bon Scott. Face aux récentes rumeurs qui parlaient d'un retour imminent de sa personne auprès de ses anciens acolytes, Evans a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux.

"Malgré les rumeurs qui circulent, je n’ai aucun intérêt à revenir dans AC/DC en tant que chanteur. En ce qui me concerne, Malcolm Young était l’inspiration, la force motrice et le génie musical de AC/DC depuis le début du groupe. À mon avis, quand il est mort, la véritable essence du groupe est également morte avec lui. Ça ne pourra jamais être pareil sans lui. Cependant, je souhaite du succès au groupe, peu importe ses nouveaux membres." a précisé Dave Evans sur son compte Facebook de manière très claire.