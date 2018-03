Depuis que Brian Johnson a déserté la scène pour préserver à sa santé, il faut reconnaître qu'il se fait discret. On se souvient de son featuring incroyable avec Muse cet été (qu'on vous conseille de voir, d'ailleurs). Mais malgré une bonne performance, on tremblait de ne plus le revoir sur scène (rappelons qu'il y a quelques semaines, le biographe du groupe mythique imaginait bien Axl Rose repartir en tournée avec AC/DC. Si Brian Johnson vous manquait, bonne nouvelle : le voici de retour sur scène mais cette fois, il est avec Mick Fleetwood (de Fletwood Mac).

Ce que Brian Johnson qualifie de "grand honneur" est surtout une occasion pour ces deux monstres de la musique de reprendre un standard du blues, Get Your Kicks On et Route 66. Evidemment, chez les fans, on était comblés. Revoir Brian Johnson nous aura convaincus d'une chose : on donnerait tout pour le revoir avec AC/DC.