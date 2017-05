AC/DC : Brian Johnson fait son retour sur scène !

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe l’an dernier. AC/DC était contraint de se séparer de son chanteur Brian Johnson pour la tournée mondiale à cause des problèmes de santé de celui-ci. En effet, les médecins ont diagnostiqué un début de surdité à ce dernier, s’il n’arrêtait pas immédiatement de donner des concerts il risquait de perdre son audition à jamais. Après un long suspens, c’est finalement Axl Rose qui l’a remplacé sur les dates restantes de la tournée. Si le chanteur de Guns N' Roses aimerait bien faire d’autres concerts avec AC/DC, ça ne devrait pas être de sitôt, il semblerait que Brian soit prêt à reprendre du service ! Le chanteur est remonté sur scène le week-end dernier lors d’un show à Oxford aux côtés de Robert Plant et Paul Rodgers.

Pour le premier live de Brian Johnson depuis qu’il a quitté AC/DC l’an dernier, le trio a offert une jolie prestation de Money (That’s What I Want) dont vous pouvez découvrir les images ci-dessus ! Johnson a l’air plutôt en forme et même si aucune nouvelle date n’a pour le moment été programmée pour AC/DC, on peut espérer qu’il retrouve le groupe sur scène dans un futur proche. C’est Axl Rose qui va être déçu, le week end dernier encore il a fait une apparition surprise au concert de Billy Joel et y a interprété Highway To Hell en sa compagnie.