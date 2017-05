Il existe des duos auxquels on ne s’attend pas, et celui de Billy Joel et Axl Rose en fait définitivement partie. Le premier était à l’affiche d’un concert au Dodgers Stadium à Los Angeles le 13 mai dernier, et le public a eu la surprise de voir le chanteur des Guns N’ Roses Axl Rose arriver sur scène. Ensemble ils ont enflammé la scène avec de superbes reprises de Big Shot et Highway To Hell. Pourquoi le tube d’AC/DC ? Souvenez-vous, l’an dernier Axl Rose avait remplacé Brian Johnson sur la tournée européenne d’AC/DC à cause des problèmes de santé du frontman. Ce n’est donc pas un choix anodin, et on peut dire que leur cover est plutôt réussie même. À découvrir ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Guns N’ Roses par ailleurs s’apprête à partir en tournée commune avec The Who (tous les colosses du rock se réunissent décidément !), pour le moment programmée en Amérique du Sud uniquement. Elle pourrait être la dernière de The Who, mais le groupe d’Axl Rose quant à lui n’est pas prêt de s’arrêter. Les Guns sont actuellement encore en tournée pour le Not In This Lifetime… Tour qui est un véritable succès, et seraient même entrain d’enregistrer de nouvelles chansons, donc un nouvel album à priori. Le groupe de hard-rock américain sera en concert le 7 juillet prochain au Stade de France à Paris, peut-être que Billy Joel viendra rendre la pareille qui sait…