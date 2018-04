AC/DC avec Axl Rose, le groupe a t-il "perdu son intégrité" ? 

La venue d'Axl Rose n'a clairement pas fait l'unanimité auprès des fans d'AC/DC. On ne vous fera pas un récap' complet de cette épopée (digne d'une série télé) mais pour rappel, quand le leader des Guns a remplacé Brian Johnson, les fans ont mis un temps fou à s'y faire. Certains l'ont vu en live avant de finalement l'accepter. Récemment, il a (presque) été confirmé que le groupe préparait un nouvel album - toujours avec Axl Rose. Il y a eu des fans heureux, des fans en colère et... des artistes qui ont eu leur mot dire. La preuve avec Phil Collen, guitariste de Def Leppard.

Lors d'une interview accordée à la radio "The Eagle", le guitariste s'est confié sur la nouvelle "formation" : "Je suis un grand fan d'AC/DC, et le groupe au complet est presque parti. Malcolm est mort. Brian Johnson a été ejecté. Cliff Williams s'est retiré et Phil Rudd a été arrêté. Il ne reste qu'une seule personne (Angus Young, ndlr) alors ce n'est pas vraiment AC/DC. Vous pourriez dire "AC/DC AVEC AXL ROSE", ça perd un peu de son charme. C'est devenu du karaoké, c'est devenu quelque chose d'autre et le groupe a perdu son intégrité. Vraiment", a t-il déclaré (sans y aller de main morte).

Brian Johnson a

Mais, le guitariste reconnaît le talent d'Axl Rose : "Personnellement", poursuit-il, "si j'étais Angus, je ne ferais pas ça. Je pense qu'Axl Rose a fait du bon boulot. Je pense qu'il a bien fait de soutenir Brian Johnson. Je pense qu'il a été incroyable, en fait. Il a fait de très bonnes choses. Mais je pense, en tant que groupe que s'ils font un album, il pourrait être bon mais ce ne serait plus vraiment AC/DC".

Pour se faire une véritable idée, il faudra patienter : l'album sortira t-il bientôt ? Seul le temps le dira.