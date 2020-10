AC/DC annonce PWR/UP, son nouvel album pour le 13 novembre

Les fans attendaient, ils l'ont fait : AC/DC vient tout juste d'annoncer son grand retour avec un nouvel album. PWR/UP sortira donc le 13 novembre prochain et sera porté par un premier single, intitulé "Shot in the Dark" - qui devrait être dévoilé le 7 octobre. Ce nouvel opus succèdera ainsi à Rock or Bust qui, on le rappelle, est sorti en 2014.

C'est Brian Johnson qui, lors d'une interview accordée à la radio 100.5 Atlanta a confirmé l'information : « On devait être en 2018 et Angus [Young] a été contacté par la maison de disques, qui lui a demandé "Est-ce que tu veux faire un album ?" et Angus a répondu "Je vais demander aux gars". (...) Nous sommes ensuite allés à Vancouver au mois d'août. Dès notre arrivée, il y a eu cette électricité, celle qu’on a créé en 38 ans, depuis que je suis dans le groupe » a t-il ainsi expliqué. « J'étais vraiment très content de revenir. La tournée "Rock Or Bust" devait être la dernière pour moi et c'était dur de la finir. Mais quand on m'a dit que Brian et Phil étaient de retour, j'étais super content de revenir ».

Ce qu'il faut savoir, c'est que les fans de la première heures devraient retrouver un peu de Malcolm Young (décédé en 2017) sur cet album : « Angus et Malcolm ont fait des riffs ensemble toute leur vie et ils en ont une boîte pleine. Angus est revenu dessus et s'est dit "Oh, il est bien, celui-là". Et il les a sortis. Il est vrai que Malcolm est toujours là, dans l'esprit. C'était une forte personnalité dans la vie. Je pense que tout le monde, dans le groupe a senti que Malcolm est partout [sur le disque], surtout son frère Angus. Nous sommes vraiment conscients du fait qu'il nous regarde de là-haut en disant "Vous avez intérêt à bien faire. Vous avez intérêt à faire du AC/DC sinon rien" (...) Puis les chansons sont venues. Angus venait avec elles et travaillait avec le producteur Bendran O'Brien (...) Nous les jouions et Angus écoutait pour voir s'il y avait quelque chose à changer. Mais il n'y avait pas grand-chose à changer », poursuit Johnson.

Shot in the dark

Le dix-septième album d'AC/DC sortira ainsi d'ici quelques semaines... pourra t-on espérer une tournée ? « Quand nous nous sommes rassemblés pour tourner un clip et faire quelques répétitions ensemble, nous avons évoqué l'idée de jouer plusieurs concerts. Malheureusement, nous sommes rentrés chez nous après cette répétition et ces conversations, et ce fichu virus a frappé, donc ce n'est jamais allé plus loin. Comme tout le monde, tout est en pause. Mais nous aimerions sortir et jouer sur scène », répond-il. Patience, donc...