AC/DC : Angus Young prépare un nouvel album avec Axl Rose 

Il y a quelques semaines, on vous expliquait que selon le biographe d'AC/DC, Axl Rose était là pour rester. Celui qui officie avec les Guns N'Roses en parallèle a remplacé Brian Johnson au pied levé, le temps que ce dernier se remette d'aplomb. Les fans ont eu du mal à s'y faire mais après avoir vu AC/DC avec Axl Rose en live, ils ont fini par accepter le changement - du moins, pour la plupart. Mais visiblement, Angus Young serait en train de préparer le prochain opus d'AC/DC avec Axl Rose.

"Je parlais avec Angus un peu plus tôt dans l'année quand on faisait les rappels et les premières partie des Guns 'Roses (...) Je lui ai dit "Qu'est-ce tu fais ?' et il a répondu "mec, j'écris un nouvel album", a confié Angry Anderson (leader de Rose Tattoo) à The Rockpit. "Je me suis dit 'c'est cool' et puis, je lui ai demandé qui était dans le groupe. Il a dit Axl". Evidemment, sans la confirmation des deux intéressés, on ne peut pas être sûrs. Mais il y a de fortes chances pour que le prochain album d'AC/DC soit le fruit de la collaboration entre Angus Young et Axl Rose...!