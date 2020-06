Abi grand gagnant de The Voice 2020 !

La finale de The Voice, tout le monde l'attendait avec impatience : si la pandémie de coronavirus a complètement chamboulé le déroulé de la compétition, TF1 a misé sur de belles têtes d'affiche pour la finale diffusée samedi soir : Vianney, Clara Luciani ou encore Kendji Girac étaient de la partie ! Et le grand gagnant de cette édition de The Voice n'est autre qu'Abi !

L'émotion était tellement forte qu'ils en ont oublié les gestes barrières et cela se comprend mais c'est une belle image @ObispoPascal @abibernadoth #TheVoice @TheVoice_TF1 pic.twitter.com/MbJHLTKc8c — Sophie Bontemps???? (@ILove3M) June 13, 2020

Cette victoire, les internautes en rêvaient ! Comment le coach du jeune homme qui a oublié les gestes barrières, le temps d'un instant. le jeune Abi devient ainsi le neuvième gagnant de l'émission. Et la bonne nouvelle, c'est que The Voice sera de retour l'année prochaine pour une saison 10, c'est officiel !