Aaron Paul (Breaking Bad) voudrait jouer le rôle de Kurt Cobain dans un biopic !

Il y a des rapprochements auxquels nous n'aurions pas forcément pensé aux premiers abords mais qui nous paraissent ensuite parfaitement naturels ! Dernier en date ? L'acteur Aaron Paul, célèbre pour ses rôles phares dans les séries Breaking Bad et Westworld, a récemment affirmé qu'il serait ravi d'interpréter le rockeur Kurt Cobain dans un éventuel biopic. Si la solution ne nous aurez pas forcément sauté aux yeux, on se dit que ce n'est pas une si mauvaise idée. Bien au contraire. À l'heure où ce type de production connaît un grand succès, on ne doute pas qu'un biopic sur la vie et la carrière de cette légende du rock rencontre également son public.

Un projet auquel l'acteur Aaron Paul voudrait à tout prix prendre part : "Quand j'ai emménagé à Los Angeles, j'ai beaucoup pensé à Kurt Cobain, à ce qui lui est arrivé, et j'adore Nirvana. 'Smells Like Teen Spirit' est l'un des premiers disques que j'ai acheté avec mon propre argent donc j'ai pensé que ce serait intéressant [de jouer Kurt Cobain]" a-t-il affirmé dans une interview au média NME. Des propos qui pourraient bien donner des idées à certains producteurs... Du moins, c'est tout le mal qu'on souhaite à ce véritable fan de musique !