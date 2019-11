A Toulouse, elle accouche... au milieu d'une boîte de nuit

Arrêtez-tout, on a trouvé l'histoire la plus folle de la semaine ! À Toulouse, une jeune fille de 19 ans a accouché à 5h du matin... au beau milieu d'une boîte de nuit. Et que tout le monde se rassure, la maman et le bébé vont bien !

Elle accouche dans une boîte de nuit !

Vers 5h du matin, elle a commencé à avoir des contractions. Les secours sont arrivés peu de temps après la naissance du petit garçon. Dans quelques années, il pourra toujours revenir où il est né car la boîte de nuit lui offrira «une entrée gratuite à vie» : « Pour nous, c’est une fermeture exceptionnelle, confie Marie-Hélène, co-responsable de la boîte. On a vu que notre équipe était soudée. On a pleuré. Ce qui est positif c’est qu’on n’a pas paniqué et qu’on n’a pas eu peur. De toute façon, il arrivait, on l’a compris tout de suite ».

Une nuit agitée mais, qui finit bien !