A Star is Born, 5 choses que vous ne savez probablement pas sur le film maintenant culte

Sorti en 2018, A Star is Born a littéralement séduit le monde entier - au point de récolter les récompenses les plus prestigieuses en 2019. Et si jamais vous faites partie de ces gens (comme nous), qui écoutent encore Shallow en boucle, alors on a listé quelques petites choses à savoir absolument pour le film dorénavant culte. C'est cadeau.

Le film contient beaucoup de références à Judy Garland

Si son nom ne vous dit rien, sachez que Judy Garland a joué dans Le Magicien d'Oz - un classique du cinéma- mais aussi dans le premier remake de A Star is Born. Et dans A Star is Born par exemple, lorsque Ally quitte le travail pour se rendre à un concert, cette dernière traverse un tunnel de brique - comme dans le magicien d'Oz. Aussi, elle chante une chanson du film ! Autre fait à savoir, les deux actrices avaient 32 ans lorsqu'elles ont joué dans A Star is Born.

Barbra Streisand venait parfois sur le tournage

Vous le savez peut-être pas mais, Barbra Streisand a joué dans le deuxième remake du film (en 1976). Alors évidemment, lorsqu'elle a appris qu'un autre film se préparait, elle s'est sentie libre de rendre visite aux équipes du film ! Pour votre culture perso, sachez qu'il y a eu quatre remake du film.

Pour jouer la relation avec le père d'Ally, Lady Gaga s'est inspirée de son propre père

Pour interpréter la relation d'Ally avec son père le plus justement possible, Lady Gaga s'est inspiré de son propre père qui, comme dans le film, a soutenu sa carrière depuis le début.

On note des références à Pretty Woman

On ne le relève pas au premier regard mais, il y a bien des détails dans A Star is Born qui font référence à Pretty Woman. Mais ce qui frappe le plus reste la relation entre les protagonistes : nous avons ici une jeune femme soutenue dans sa réussite par un homme plus âgé mais aussi plus expérimenté.

Lady Gaga a gardé quelques souvenir du tournage

A la fin du tournage, Lady Gaga est partie avec la chemise beige portée par Bradley Cooper mais aussi le carnet d'écriture des chansons - et on la comprend.

On ne sait pas vous mais nous, ça nous a donné envie de revoir le film !