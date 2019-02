A Star Is Born : Quand Kelly Clarkson se la joue Lady Gaga en reprenant "Shallow"

Acclamé par la critique et le public, A Star Is Born est un des plus gros cartons de l’année. Le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper (également réalisateur) est portée par une bande originale qui contribue largement au succès du long-métrage. Shallow en est son premier single et cartonne toujours sur les charts. Le titre a reçu déjà d’innombrables récompenses, et pourrait même recevoir l’Oscar de la Meilleure Chanson Originale ce dimanche 24 février. Et il semblerait que nous ne soyons pas les seuls fans du morceau, la chanteuse Kelly Clarkson est une admiratrice également et elle a repris le morceau lors de son concert ce vendredi 15 février à Los Angeles. Découvrez sa superbe cover :

« C’est cool de savoir que quelqu’un d’aussi talentueux est aussi vraiment sympa », a-t-elle déclaré sur scène en parlant de Lady Gaga, « Je la suis depuis un moment. Cette chanson, j’en suis juste amoureuse. Elle est tirée de ce film pour lequel elle est nominée pour des milliards d’awards, et j’espère qu’elle gagnera… » On souhaite bonne chance à Lady Gaga et Bradley Cooper pour les Oscars 2019 !