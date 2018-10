A Star Is Born : Look What I Found, le clip dévoilé par Lady Gaga...

On ne cesse de parler de A Star Is Born, film réalisé par Bradley Cooper et le mettant en scène aux côtés de Lady Gaga. Hier, on vous informait que la bande originale se classait numéro 1 du iTunes Worldwide Album Charts. Un succès qu'on attendait... Et alors que Bradley Cooper pensait avoir mis sa carrière et celle de Lady Gaga en jeu avec A Star Is Born, le succès que rencontre le film et sa soundtrack prouve le contraire. La bande originale, composé de 34 titres dont Look What I Found, est une véritable pépite. Et pour l'occasion, Lady Gaga en dévoile le clip. Look What I Found est l'un des titres favori du public. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de voir le film au cinéma, vous pouvez d'ores et déjà vous faire une petite idée de ce qu'il réserve puisque le clip se compose d'extraits du film. A découvrir !