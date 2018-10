A Star Is Born : Lady Gaga, poignante sur le titre I'll Never Love Again...

Le film A Star Is Born, réalisé par Bradley Cooper et mettant en scène Lady Gaga dans le rôle d'Ally continue son ascension. Après s'être classé numéro un des charts avec sa bande originale -portée par le duo Shallow, Lady Gaga remet le couvert avec un nouveau titre, une ballade poignante, avec I'll Never Love Again.

Vous l'aurez compris, le succès du film ne s'arête plus et A Star Is Born aurait même engendré plus de 200 millions de dollars au box office mondial depuis sa sortie le 5 octobre dernier. Plutôt pas mal pour une réadaptation qu'on attendait, finalement, que très peu au tournant. La promotion du film s'est faite en partie grâce au bouche à oreille et l'acclamation reçu après la projection à la Mostra De Venice n'a fait qu'orienter davantage les yeux vers le film. On parlerait même d'une éventuelle nomination aux Oscars pour Lady Gaga... Avec I'll Never Love Again, la chanteuse prouve une fois de plus toute l'ampleur de son talent. La performance est sans doute l'une des plus fortes du film et pour cause, au moment de tourner cette scène, Lady Gaga apprenait la mort de son amie Sonja Durham, décédée d'un cancer.

"Elle m'a donné un cadeau tragique ce jour-là. Je l'ai ramené avec moi sur le tournage (...) Bradley a regardé le moniteur, me l'a apporté et m'a dit "Ça, ça sera la dernière image de ce film"

confie-t-elle sur Beats 1.

Une interprétation pleine d'émotions que le public peut découvrir ou redécouvrir -sans modération, exclusivement sur Apple Music.