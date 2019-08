A Star is Born : Lady Gaga accusée de plagiat pour son titre Shallow

Voilà un choc auquel n'était pas préparé les fans du film A Star is Born ! Alors que le succès du long-métrage n'est plus a prouvé, notamment grâce à la présence de titres phares, un artiste vient de faire une annonce plus que dangereuse. En effet, Steve Ronsen, un artiste pop/rock américain de renommée confidentielle

affirme que la chanson Shallow, vendue à près de 6 millions de copies à travers le monde, serait en fait une copie de son propre morceau Almost, mise en ligne en 2013 sur la plateforme Soundcloud. Et si pour l'instant rien a été prouvé, les internautes s'interrogent déjà sur la véracité de ces affirmations.

Si l'on en croit les propos de Ronsen, ce sont trois notes qui posent particulièrement problème. Celles où Lady Gaga entonne "I'm falling" et qui s'apparentent à l'introduction du titre de Steven Ronsen

. Pour ce dernier, pas de pitié, il a affirmé officiellement qu'il prendrait des mesures judiciaires si Lady Gaga n'accepte pas un arrangement à l'amiable. Pire, il réclamerait même des "des millions et millions" de dollars de dédommagement. Une action que l'interprète de Bad Romance qualifie de "racket éhonté". Et si celle-ci a décidé de prendre les choses en main en engageant un grand avocat, ce scandale intervient dans un moment critique pour les artistes. On se souvient notamment de la condamnation de Katy Perry il y a quelques semaines pour son titre Dark Horse.