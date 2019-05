A Star is Born : Lady Gaga a choisi le prochain single !

Après le poignant Shallow, après I'll Always Remember Us This Way, Lady Gaga continue de dégainer les singles issus du film A Star is Born. Des mois après sa sortie, le long-métrage signé Bradley Cooper continue d'émouvoir et de fasciner (pour rappel, A Star is Born a été primé de nombreuses fois - des Oscars en passant par les Grammy's). Alors que la bande originale continue de battre des records, Lady Gaga a choisi le prochain single qui continuera de la défendre : I'll Never Love Again.

Si vous avez vu le film, alors vous savez quelle émotion peut susciter le morceau : dans A Star is Born, I'll Never Love Again est un morceau écrit par Jackson (pour Ally). Après sa mort, elle le chante devant une assemblée restée sans voix, les larmes aux yeux.

Si l'émotion est aussi tranchante à l'écran, c'est parce que Lady Gaga a puisé dans son vécu : « On était sur le plateau ce jour-là et on devait tourner dans, genre 30 minutes. J'ai quitté le plateau car son mari m'a appelé et je l'entendais derrière lui (...) Je l'ai manquée de 15 minutes et elle est morte. Quand je suis revenue sur le plateau, Bradley a été très gentil avec moi (...) Tout ce que je voulais faire c'est chanter. Je n'oublierais jamais ce jour. C'était vraiment une scène très spéciale », a raconté la chanteuse. En faisant de I'll Never Love Again un single, Lady Gaga partage cette émotion avec le grand public.