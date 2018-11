A Star Is Born : la bande-originale, certifiée Disque d'Or !

Lady Gaga s'offre un doublé ! Après avoir été sacrée Disque d'Or avec son album Joanne, il y a quelques semaines, c'est au tour de la bande originale du film A Star Is Born de s'imposer en France. Applaudi aux quatre coins du monde pour sa prestation -ainsi que celle de Bradley Cooper, Lady Gaga s'impose et mène la bande originale au sommet, notamment grâce aux titres Shallow, I'll Never Love Again, Look What I Found et plus récemment Always Remember Us This Way.

Un millions d'entrées au box office français et 50 000 exemplaires vendus -streaming compris, plus tard, les voilà de nouveau sur le podium. Certifié Disque d'Or par le SNEP, l'album continue son tour de force. Une récompense ô combien méritée. La soundtrack du film, composée de 34 morceaux est une véritable pépite et doit sa force -selon, aux quelques duos Gaga/Cooper, époustouflants.

L'album "A Star is Born Soundtrack" de Lady Gaga est certifié Or ! ????

50 000 équivalents ventes ????

Bravo ! ???? pic.twitter.com/rGbSixRFR9

— Le SNEP (@snep) 9 novembre 2018