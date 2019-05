A Star is Born, Jonas Brothers, Celine Dion dans le Carpool Karaoke... les vidéos musique qu'il ne fallait pas manquer !

Si jamais vous avez manqué les vidéos musique qui ont ponctué la semaine, VirginRadio.fr est là pour la session de rattrapage. On commence avec la cover de A Star is Born par Whitney pour The Voice France. Vous avez aimé le film ? vous avez adoré la bande originale ? Alors vous devriez adorer cette reprise. Nous, elle nous a doné des frissons !

Whitney - The Voice

Celine Dion - Carpool

On poursuit avec le Carpool Karaoke de Céline DIon, dévoilé cette semaine. Vous avez toujours voulu voir la scène culte de Titanic reproduite par la chanteuse ? Eh bien sachez que James Corden l'a fait. On poursuit avec Taylor Swift, toujours en pleine promotion de son nouveau single : sur le plateau de The Voice US, l'interprète de ME! a mis le feu avec Brendon Urie.

Taylor Swift ft. Brendon Urie - ME! live

Enfin, on termine avec Beautiful, le nouveau single de The Avener et surtout, avec une performance des Jonas Brothers !

Jonas Brothers - Cool (live)

The Avener - Beautiful

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos !