A Star Is Born : I'll Never Love Again, spoilerait-il la fin du film ? (SPOILER)

I'll Never Love Again, extrait de la bande originale du film A Star Is Born, réalisé par Bradley Cooper avec pour tête d'affiche Lady Gaga pourrait bien être un énorme spoiler pour tout ceux n'ayant pas encore eu l'occasion de le découvrir sur grand écran. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce fameux morceau chargé d'émotions -qu'on a pu découvrir, il y a quelques jours, clôture la bande originale et contiendrait assez d'indices sur le destin tragique de Jackson Maine, interprété par Bradley Cooper. Même si le morceau reste subtil, les oreilles averties pourront aisément deviner la fin du film... Mais n'ayez crainte, les personnes ayant déjà vu A Star Is Born se sont empressés d'avertir sur les réseaux sociaux les futurs spectateurs de ne surtout pas écouter I'll Never Love Again ni d'en regarder le clip, de peine d'être spoiler. Si ce n'est pas touchant, tout ça !

Pour les plus téméraires d'entres vous et ceux qui n'ont aucun problème avec le spoil, on vous met à disposition le clip, ci-dessous. A découvrir et/ou redécouvrir ! Enjoy !