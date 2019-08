A Star is Born : Et si Shallow était sacrée était sacrée chanson de l'année aux MTV Video Music Awards ?

A moins d'avoir vécu dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté de Shallow, LE succès de A Star is Born. Pendant que le film battait des records au box-office, la bande-originale, elle a fait des étincelles : records d'écoutes, amas de récompenses... le film signé Bradley Cooper est un succès à tous les niveaux. Et justement, dans quelques jours, les MTV Video Music Awards se tiendront aux Etats-Unis - l'occasion pour Shallow de gagner encore un trophée. Et si le titre devenait LA chanson de l'année ?

Face au duo, des poids lourds de la pop : Ariana Grande a des chances de l'emporter avec son cultissime Thank U, Next tandis que Drake est en compétition avec In My Feelings. Taylor Swift (dont le nouvel opus vient de sortir) est en lice avec You Need To Calm Down et les Jonas Brothers, eux, espèrent bien gagner avec Sucker. On ne va pas se mentir, Shallow a toutes les chances de l'emporter tant le succès du morceau fut colossal. Et le petit bonus, c'est qu'une rumeur voudrait que Lady Gaga et Bradley Cooper se produisent sur scène le soir de la cérémonie.

Alors, une victoire de plus pour Shallow ? Patience, le verdict tombera le 27 août prochain !