A Star Is Born : Bradley Cooper et Lady prévoient une performance "peu orthodoxe" pour les Oscars 2019... 

Il est inutile de rappeler le succès de A Star Is Born. Depuis le mois d'octobre, on ne cesse d'en faire l'éloge et pour cause, il est devenu l'un des films favoris dans la course aux Oscars 2019. Notamment pour les catégories Meilleures Actrice et Meilleure Chanson Originale. Pour l'occasion, Bradley Cooper et Lady Gaga songeraient à interpréter le titre Shallow, histoire de marquer la 91e cérémonie. Une idée séduisante puisque le titre n'a encore jamais été chanté en live... Et pour bien faire les choses, l'acteur et réalisateur aurait déjà une petite idée en tête.

Lors d'un entretien avec le magazine Variety, l'interprète de Born This Way a confié être certaine à cent pour cent de souhaiter interpréter Shallow lors des Oscars. Et connaissant la bête -si on peut se permettre, on peut s'attendre à tout. A quelque chose de simpliste et élégant comme à quelque chose de plus... surprenant et déroutant. Bradley Cooper, lui pencherait pour une mise en scène peu orthodoxe.

"J’ai commencé à expliquer par messages (à Lady Gaga) comment nous devrions le faire. Il y a peut-être une manière cool et non orthodoxe de l’interpréter" déclare-t-il.