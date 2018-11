A Star Is Born : Bradley Cooper aurait-il pu ne jamais incarner Jackson Maine ?

Qu'il est compliqué de s'imaginer A Star Is Born sans Bradley Cooper ou Lady Gaga... Pourtant, Ally et Jackson ont bien failli être interprété par deux autres stars de la musique. On parle bien évidement de Beyoncé, qui pour cause de grossesse n'a pu donner suite à sa rencontre avec Clint Eastwood. Pour le rôle de Jackson Maine, avant de décider d'endosser le rôle, Bradley Cooper aurait d'abord approché Jack White... Eh oui, l'acteur ne s'était pas imaginé devoir reprendre le rôle.

"Je voulais qu'une autre personne le fasse, une qui serait vraiment musicien (ndlr Jack White). Mais le studio ne voulait pas faire un film avec lui." confie Bradley Cooper à Variety.

Bradley Cooper ne mentionne pas Jack White mais une source indépendante aurait révélé au magazine Variety que l'acteur de quarante trois ans aurait discuté avec l'ex membre des White Stripes avant que le studio ne pose un veto. Jack White n'est pas méconnu du grand écran puisque, rappelons-le, il est apparu à de nombreuses reprises dans des films dont le musical sur Elvis Presley Walk Hard : The Dewey Cox Story.

Pour l'heure, A Star Is Born cartonne toujours autant et ce plus d'un mois après sa sortie en salle. Un succès en partie dû à sa bande originale, récemment sacrée disque d'or.