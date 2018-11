A Star Is Born : Beyoncé, remplacée par Lady Gaga ? 

Alors que le film A Star Is Born, réalisé par Bradley Cooper connait un succès incontestable, il se dirait que Beyoncé aurait été le premier choix pour incarner le rôle d'Ally... Mais alors pourquoi Queen B n'est-elle finalement pas à l'affiche du film ?

Avant d'être piloté par Bradley Cooper, A Star Is Born était un projet de Clint Eastwood et ce dernier devait en être le réalisateur. En développement depuis 2011, le projet a été longuement mis en stand-by avant d'être finalement et définitivement repris par l'acteur de quarante et trois ans. En ce qui concerne les premiers rôles, Lady Gaga aurait pu ne jamais faire partie du projet puisque à l'origine, le rôle d'Ally était destiné à Beyoncé. Rien que ça... Pourquoi n'a-t-elle pas assurée le rôle, dans ce cas ? Eh bien, le producteur du film, Bill Gerber, s'explique :

"Beyoncé était formidable en tout point. [...] Elle a toujours compris lorsque nous partions dans une direction différente. Puis Clint est parti faire un autre film. Nous en étions à un point où c'était la meilleure version du film et tout à coup, Beyoncé est tombée enceinte."

Une déception pour le producteur de A Star Is Born qui assure que la rencontre entre l'interprète de Crazy In Love et Clint Eastwood avait été un véritable coup de foudre artistique. Et on veut bien le croire !

"Je suis assis en me disant : "Je crois que j'assiste à quelque chose qui va être historique", et ça ne s'est pas fait. C'est ça l'industrie du cinéma." ajoute-t-il.

Même si on aurait aimé voir Beyoncé donner la réplique à Bradley Cooper, on n'est pas déçu de voir Lady Gaga, étincelante, dans le rôle d'Ally. Après tout, on peut se poser la question de savoir si le film aurait rencontrer le même succès si l'affiche aurait été différente ?