A Star Is Born : Always Remember Us This Way, le clip dévoilé ! 

On continue la déferlante A Star Is Born ! Après plusieurs extraits dévoilés sur sa chaîne Youtube, Lady Gaga récidive et offre aux fans le clip de Always Remember Us This Way. Alors que le projet initial devait être porté à l'écran par Beyoncé et Clint Eastwood, ce sont Bradley Cooper et Lady Gaga qui raflent la mise. En effet, A Star Is Born est un véritable succès, engendrant pas moins de 300 000 millions de dollars de recettes. Un premier rôle salué par la critique, Lady Gaga serait-elle en passe de gagner l'Oscar -du moins c'est ce qu'on lui souhaite ! ?

Le succès du film est dû à ses premiers rôles et à la romance qu'il conte, certes, mais pas seulement. Avec sa bande originale, A Star Is Born squatte les charts sans la moindre difficultés. Et ce n'est pas très étonnants. La qualité des morceaux est là et la présence de Bradley Cooper fait pour beaucoup. Eh oui, qui aurait cru à ses talents de chanteur ? Un bond spectaculaire qu'ils doivent notamment à leur premier single, Shallow. Un duo bouleversant qu'on est pas prêt de mettre au placard. Comme pour continuer de surfer sur la vague -et aussi pour les fans, plusieurs clips illustrant le film ont été dévoilés. Après Shallow, Look What I Found et l'émotionnel I'll Never Love Again, c'est au tour de Always Remember Us This Way d'être mit en avant. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Une ballade mélancolie dans laquelle Ally -Lady Gaga, aimerait suspendre le temps.