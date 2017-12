A-SHO : Feel Something, votre son #VirginFriday

Il vient d'arriver pour égayer votre journée, c'est le nouveau son #VirginFriday ! Comme tous les vendredis, avant de partir en week-end, Virgin Radio vous propose de découvrir un titre addictif dont on ne peut se passer, et cela toute la journée sur nos ondes. Après "Crazy" de Lost Frequencies qui vous a fait vibrer la semaine précédente, il est aujourd'hui temps de vous faire écouter le tube en puissance "Feel Something" de l'artiste A-SHO. Si vous avez besoin d'un mode d'emploi avant de vous lancer, on comparerait ce nouvel artiste canadien à The Weeknd, Charlie Puth, Justin Bieber ou Miguel. On s'écoute ça tout de suite ici et sur Virgin Radio toute la journée de ce vendredi 8 décembre !

Très influencé par la pop et le R&B actuels, A-SHO a réuni le meilleur de ses idoles pour composer ses propres titres, dont il sera difficile de se défaire. Dès les premières secondes de "Feel Something", à la manière d'un "Can't Feel My Face", on est pris par le rythme endiablé et sa voix charmeuse ! Ça promet pour la suite, on mise sur A-SHO pour renouveler l'industrie dans les prochains mois !