A quel âge les femmes sont-elles vraiment heureuses ?

On ne va pas se mentir, la quête du bonheur reste essentielle pour n'importe quel humain. Et comme nous, vous repensez à vos années lycée/fac avec nostalgie en vous disant que JAMAIS vous ne serez aussi heureux(se), détrompez-vous. Mesdames, ce qui suit devrait vous rassurer : selon une étude, les femmes ne seraient véritablement heureuse qu'à 45 ans. On s'explique :

Les femmes sont plus heureuses à 45 ans !

Selon une étude publiée par l'Université de Madrid, les femmes se sentiraient mieux dans leur peau à partir de 45 ans. Ainsi, elles prennent plus soin d'elles, elles mangent mieux et surtout, elles acceptent enfin leurs défauts. Traduction, leurs complexes s'envolent. Et ce n'est pas tout ! Avec le temps, les rencontres et les expériences, les femmes gagnent en confiance et apprennent à mieux s’aimer.

Alors mesdames, pas de panique ! Quant aux hommes, on sait à quel âge ils deviennent matures.