Sur scène, Vianney donne tout. Ca, on s'en est rendu compte lorsqu'il s'est produit sur la scène du Bataclan il y a quelques mois. Actuellement en tournée pour défendre son dernier album, celui qui collectionne les records a pris le temps de s'arrêter à Musilac. Pour ce deuxième jour, la programmation (Vianney, Sting, Archive) a été encore plus soignée que la veille. Vianney est entré en scène peu après 20 heures et il ne lui aura pas fallu longtemps pour convaincre la foule de festivaliers.

Ils se sont amassés en nombre devant la scène quand le chanteur a entonné Veronica. Pour ouvrir ce show, il mise tout sur une valeur sûre - un extrait de l'album précédent qui, clairement, fait son effet. Il enchaîne avec Quand Je Serai Père -à retrouver sur son nouvel album éponyme- et déjà, la foule est captivée. Ce disque, c'est justement celui qu'il est en train de défendre. Si la version studio a déjà fait ses preuves, laissez-nous vous dire qu'en live, elle prend une toute autre dimension. Seul en scène, Vianney n'a pas peur, il fonce dans le tas et emmène la foule avec lui. Et parce qu'il propose un vrai show, il inclue même une partie "intellectuelle" à ses concerts. On vous rassure, pas besoin d'avoir bac +10 pour comprendre ! Il suffit de l'accompagner - on a vu plus compliqué.

Les fans de la première heure sont ravis de l'entendre chanter ses plus anciens succès (de Je Te Déteste à Pas Là en passant par Les Gens sont Méchants). Doté d'une énergie incroyable (ou alors, monté sur ressors), Vianney dompte les quelques 20 000 personnes présentes. Evidemment, il n'oublie pas ses morceaux plus récents (comme Dumbo, par exemple). Si l'énergie de la foule était incroyable sur Je Te Déteste, nous sommes bien obligés d'avouer que le meilleur moment, c'est lorsqu'il a repris Caroline. Oui, on y est habitués. Oui, on s'y attend. Mais cette chanson, il a su se l'approprier.

Vianney sur scène

Avant de quitter la scène, il jouera Moi Aimer Toi et Je M'en Vais - les deux morceaux qui tournent sur toutes les ondes. On vous l'aura répété des milliers de fois mais Vianney fait partie des artites qu'il faut voir en concert. Qu'on l'aime ou pas, il faut reconnaître qu'il a tout d'un grand. Et ça, il le prouve tous les soirs.