On l'attend depuis des mois et enfin, Musilac a ouvert ces portes. Sous un soleil de plomb, les premiers festivaliers se sont précipités sur l'Esplanade. Avant d'applaudir Die Antewoord et Phoenix, ils nous ont ravis de leurs costumes, déguisements et autres chapeaux. En même temps, quand on vient en festival, on s'assure d'avoir la tenue qui va avec ! Côté Ambiance, Musilac a mis la barre haut. Etre deux tatouages éphémères ou deux bières, les festivaliers peuvent profiter du meilleur cadre possible et en plus, des animations mises en place. Sur les réseaux sociaux, on est prêt pour passer quatre jours de folie pure.

y a musilac qui résonne dans tout aix — gotte (@lea_gotte) 13 juillet 2017

A Musilac, quand on ne va pas piquer une tête dans le lac, on peut faire son shopping, manger de tout (même de la tartiflette en plein été) et surtout, on peut se lâcher le temps d'un week-end. Aussi, on se balade habillé en princesse ou en Mario, on remet sa plus belle combi one size et on profite de la musique. Bref Musilac, c'est un festival - un vrai. Et si vous avez de la chance, vous croiserez peut-être même des cheveux géants (et lumineux) !