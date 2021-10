A la loupe : The Kid Laroi ft. Justin Bieber cartonnent avec Stay, focus sur le tube n°1 des radios US

C'est probablement l'un des plus plus gros succès pop de cette année : The Kid LAROI, Véritable prodige made in Australia s'est imposé dans les charts avec ses titres francs et ses collaborations prestigieuses (Miley Cyrus, Justin Bieber)... et justement, c'est avec le morceau Stay (en featuring avec l'artiste canadien) qu'il s'est installé au sommet des classements radio aux Etats-Unis. Retour sur un morceau aussi catchy que vulnérable ; aussi efficace que sensible.

Avec Stay, The Kid LAROI nous offre ainsi un morceau où la vulnérabilité est de mise et qui, inévitablement, plaît au public : le jeune artiste y supplie sa moitié de ne pas le quitter et ce, malgré le fait qu'il reproduise les mêmes erreurs - encore et encore. De son côté, Justin Bieber s'adresse à son épouse Hailey Baldwin et y admet avoir été au coeur de leurs problèmes de couple... la cause ? Son incapacité à faire confiance.

Pour NME, The Kid LAROI reviendra plus tard sur la création du morceau : "C'était probablement la façon la plus organique de faire une chanson pour moi", déclarera t-il. "Ça m'a rappelé la première fois où j'ai pu entrer dans un studio. Nous n'avions pas prévu que la chanson se produise, nous n'avons jamais planifié une session de studio ou quelque chose comme ça, donc c'était fou." LAROI gardera la démo plusieurs mois avant de penser que, peut-être, Justin Bieber serait le collaborateur parfait.

Ce n'est pas l'unique collaboration entre les deux artistes mais, force est de constater que celle-ci a su séduire. Pour preuve, lorsque "Stay" s'est hissée à la première place du Hot 100, le Kid Laroi est devenu le deuxième artiste masculin australien à atteindre le sommet du classement. Notez que Sia a été la dernière artiste australienne à atteindre la première place avec "Chandelier" en 2014.

