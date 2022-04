A la Loupe : Taylor Swift recevra un doctorat honorifique, 10 leçons de vie inculquées par la chanteuse

Il y a quelques semaines, l'Université de New-York ouvrait un cours exclusivement dédié à la popstar américaine. Aujourd'hui, il a été annoncé que Taylor Swift, nommée artiste de la décennie en 2019, recevrait carrément un doctorat artistique honorifique. Pour célébrer cette nouvelle victoire de la popstar, voici quelques leçons de vie inculquées par l'interprète de Blank Space.

#1. "Les erreurs sont inévitables"

En 2019, lors des Teen Choice Awards, Taylor Swift a déclaré : "Si des adolescents regardent, je pense qu'il y a chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais adolescente : c'est que les erreurs sont inévitables", a t-elle ainsi déclaré. "Je veux juste que vous sachiez que si vous êtes vraiment dur avec vous-même en ce moment pour quelque chose qui s'est passé dans votre vie... c'est normal. C'est ce qui va vous arriver dans la vie. Personne ne s'en sort indemne. Nous allons tous avoir quelques égratignures. Soyez gentils avec vous-mêmes et défendez-vous, s'il vous plaît."

#2. "Trouvez un bon avocat"

Dans une courte interview accordée à Vogue il y a quelques années, Taylor Swift a donné le meilleur conseil à quiconque souhaiterait se lancer dans la musique : "Trouvez un bon avocat", a t-elle déclaré calmement. Et, avec le recul, elle n'avait pas tort : pour rappel, la jeune artiste a vu ses masters être rachetés.

#3. Karma is real

Lors de cette même interview, lorsqu'on lui a demandé quelle était la leçon de vie la plus importante selon elle, l'artiste a répondu : "Karma is real (aka, le karma est réel). Et là encore, elle n'avait pas tort.

#4. "Puisse ton coeur être brisé mais, jamais deux fois par la même main"

Après le succès de 1989, Taylor Swift disparaît... avant de faire un retour triomphal avec l'album Reputation. Avec cet opus, Swift publie un poème (qui sera d'ailleurs récité lors du Reputation World Tour) : "Puisse ton coeur être brisé mais, jamais deux fois par la même main", écrit-elle.

#5. Bien s'entourer

Pas besoin de vous faire un dessin, mieux vaut savoir s'entourer. Et puisqu'on parle de relations (quelles qu'elles soient), Swift nous apprend que parfois, certaines ne sont pas faites pour durer.

#6. Nous vivons dans un monde où n'importe qui peut dire ce qu'il veut de vous"

Lors de sa dernière apparition aux Brit Awards l'an passé, Taylor Swift est repartie avec un trophée d'honneur. L'occasion pour rappeler au public plusieurs choses : la première, "si vous rencontrez de la résistance, c'est que vous faites probablement quelques chose de nouveau". Et la deuxième : "Nous vivons dans une monde où n'importe qui peut dire ce qu'il souhaite sur vous. Mais, s'il vous plaît, souvenez-vous que vous avez possibilité de prouver le contraire".

#7. "Se concentrer sur ce que vous voulez faire, pas sur ce qu'ils disent que vous ne pouvez pas faire"

Au fil de sa carrière, Taylor Swift n'a pas eu peur du changement - bien au contraire. Celle qui a d'abord fait ses armes dans la musique country a, au fil du temps, choisi d'évoluer dans la pop - nous offrant au passage d'excellents albums tels que 1989 ou encore Reputation. Dans une industrie où beaucoup d'artistes se voient être encouragés à ne pas innover (pour ne pas déplaire au public), Taylor Swift, elle, préfère se concentrer sur ce qu'elle a "envie de faire".

#8. "Just Shake it off"

Un gif parle mieux qu'un long discours : parfois, mieux vaut danser et secouer tout ce qu'il nous rend la vie moins agréable.

#9. "C'est okay d'être dramatique"

On ne peut pas vraiment parler de leçon de vie ici mais, il n'y a rien de mieux que de se sentir apprécié(e) pour ce que l'on est. Alors si, un jour, vous entendez être "trop" dramatique, souvenez-vous que vous en avez le droit. Non.

#10. Non, vous n'avez pas toujours à accepter les excuses des autres

"Je ne pense pas qu'il faille pardonner et oublier pour passer à autre chose", confiera l'artiste en interview. Parfois, mieux vaut rester indifférent(e).

Bonus - ne jamais oublier son écharpe chez la soeur de son ex.

Parce qu'on n'en finira jamais d'apprécier All Too Well.

Bref, Taylor Swift nous aura offert d'excellents albums mais nous aura ainsi appris quelques petites choses. De quoi mieux appréhender la vie !