A la Loupe : Taylor Swift, Elton John... Ed Sheeran dévoile Overpass Graffiti, les Easter Eggs qu'il ne fallait pas manquer dans le clip

ENFIN ! Après des mois (pour ne pas dire des années) d'attente, Ed Sheeran vient tout juste de dévoiler son nouvel album. Intitulé Equals, ce dernier témoigne de l'envie indéfectible de l'artiste de se lancer dans l'électro - sans pour autant perdre l'âme d'auteur que l'on aime tant (comme le prouvent d'ailleurs des morceaux tels que Visiting Hours, Sandman ou encore First Times). Côté singles, l'interprète de Shape of You nous avait déjà offert Bad Habits ou encore Shivers et, pour accompagner cette sortie évènement, il a choisi d'offrir un clip à Overpass Graffiti. Si vous l'avez manquée, la vidéo est à retrouver ci-dessous et, pour les plus observateurs, Ed Sheeran y a glissé ce que l'on appelle des Easter Eggs - à savoir des petits indices quant à la suite. Démonstration :

LE NOM DE TAYLOR SWIFT

Ce n'est pas un secret, Ed Sheeran et Taylor Swift sont très amis. Ed Sheeran s'est invité sur deux des albums de la chanteuse, Reputation (End Game) mais aussi Red (Everything Has Changed). Or, l'on remarque que sur la veste que porte l'artiste dans le clip, le nom de Taylor Swift est inscrit. A partir de là, deux hypothèses se présentent : Ed Sheeran pourrait (peut-être) teaser l'arrivée imminente de Red (Taylor's Version), prévu pour le 12 novembre (rappelons qu'il apparait sur deux morceaux). Autre possibilité, il annonce (à sa façon) le possible remixe de l'un de ses propres morceaux, The Joker & The Queen, avec Taylor Swift. Ce qui met la puce à l'oreille des fans ? Le merchandising de Taylor Swift -fraîchement sorti- propose notamment des cartes à jouer... avec un Joker.

Ed Sheeran dans Overpass Graffiti

COLLABORATION IMMINENTE AVEC ELTON JOHN

Vous le savez peut-être, Ed Sheeran et Elton John nous préparent une collaboration pour Noël... et justement, dans le clip, l'on aperçoit une coupure de journal. Coupure dans laquelle Elton John souhaite un bon rétablissement à son acolyte, espérant le retrouver d'attaque à Noël... pile pour la sortie de cette collaboration tant attendue.

Equals est dispo et la bonne nouvelle, c'est que tous les singles que vous aimez tant y sont !