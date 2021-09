A La Loupe : Olivia Rodrigo séduit les millennials avec Good 4 U mais, pourquoi ?

Si tu es né(e) entre les années 90 et les années 2000, alors tu as forcément connu Les Frères Scott, Newport Beach, les ceintures à clous, My Chemical Romance et les Vans Slip-On. Pire, n'importe quel jeune adulte ayant survécu à l'adolescence entre 2005 et 2008 a forcément connu des groupes tels que Fall Out Boy, Panic! At The Disco ou encore Paramore. Et justement, si tu en fais partie, alors peut-être que l'hymne pop-punk Good 4 U signé Olivia Rodrigo t'a fait l'effet d'une madeleine de Proust. Tu de demandes pourquoi ? Ne cherche plus, on a la réponse.

Olivia Rodrigo a ainsi publié Sour, son premier album, en avril dernier. Sur l'opus, l'on retrouve notamment l'excellent Drivers License - titre qui a littéralement fait exploser la jeune artiste au début de l'année 2021 mais, pas que : avec ce premier essai, celle qui a fait ses débuts chez Disney a prouvé a toute l'industrie qu'elle était là pour rester, faisant exploser les ventes dès les premières semaines de la sortie de l'album. Drivers License a battu des records, Brutal est le single qui, aujourd'hui, continue de le défendre mais le morceau qui a fait toute la différence et qui, surtout, a attiré de nombreux millennials vers une artiste bien plus jeune, c'est Good 4 U. Véritable hymne pop-punk, Good 4 U est le genre de morceau qui donne envie de pousser les meubles, de s'arracher les cheveux en chantant dramatiquement avec une brosse à dents et qui, l'espace de trois minutes, nous donnerait presque envie de (re)devenir célibataire. Good 4 U tranche avec la mélancolie de Drivers License tout en affirmant le caractère d'Olivia Rodrigo. Quand on y réfléchit, il y aura presque un petit côté Avril Lavigne... et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'on adhère tant.

Misery Business

En 2007, Paramore, groupe pop-punk originaire de Nashville publie l'excellent album Riot!. Porté par le très énervé Misery Business, l'album se fera une place de choix dans les classements, faisant de Paramore un groupe reconnu à l'international. Et c'est justement pour cette raison que, 13 ans plus tard, des presque trentenaires se déchaînent sur Good 4 U. La preuve :

A la sortie de Good 4 U, Halle Kiefer (de Vulture) écrira : “Avec sa nouvelle chanson, Olivia s’est mise au Pop punk ; ce morceau en colère évoque Hayley Williams dans Misery Business.” Sur TikTok, de nombreux utilisateurs relèvent aussi des similitudes - à tel point que le mash-up qui réunit les morceaux (qui, évidemment, se complètent bien) finira par devenir viral... tellement viral que, sans que personne ne voit rien venir, Josh Farro et Hayley Williams (à qui l'on doit justement Misery Business) seront crédités en tant que co-auteurs de Good 4 U... ce qui n'était pas le cas en mai, lors de la sortie officielle du morceau.

Entre temps, Good 4 U n'a pas arrêté de battre des records. La semaine dernière, Olivia Rodrigo a d'ailleurs performé le titre sur la scène des VMA's. Moralité de l'histoire ? La musique (comme la mode) est un éternel recommencement.