A La Loupe : Drake refuse ses nominations aux Grammy Awards, qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie ? 

Les Grammy Awards sont aux Etats-Unis ce que les Victoires de la Musique sont à la France : cette distinction, vue comme prestigieuse, est de loin un but à atteindre pour de nombreux artistes. Alors que la saison des nominations fleurit de plus en plus, Drake a choisi de refuser les siennes (allant même jusqu'à demander de ne plus être nommé). Mais, pourquoi ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que Drake n'a jamais remporté la très convoitée récompense de l'Album de L'année. Et puis, ce n'est pas la première fois que l'artiste fait savoir sa façon de penser au comité : "L'autre jour, j'ai dit que The Weeknd serait nommé pour l'album ou la chanson de l'année, ainsi que d'innombrables autres hypothèses raisonnables, et ça ne se passe jamais comme ça. C'est le moment idéal pour que quelqu'un commence quelque chose de nouveau que nous pouvons construire au fil du temps et transmettre aux générations à venir", déclarait-il l'année dernière - lorsque The Weeknd n'a pas été nommé.

En 2019, Drake déclarait depuis la scène des Grammys : "Nous jouons un sport basé sur l'opinion, pas un sport basé sur les faits. Vous avez déjà gagné si vous avez des gens qui chantent vos chansons mot pour mot s'ils chantent dans votre ville natale. Vous avez déjà gagné, vous n'avez pas besoin de ça ici."

Le retrait de Drake -bien qu'incompréhensible pour certains- augmente les chances des autres nominés : « Plutôt que de donner une nomination aux récipiendaires du sixième plus grand nombre de votes… le vote pour ces deux catégories de rap se poursuivra avec seulement quatre nominés, probablement parce que la période de vote a déjà commencé ; Les bulletins de vote Grammy ont été affichés pour les membres votants lundi matin », lit-on d'ailleurs dans les colonnes de Variety.

Bien que Drake n'ait pas expliqué son geste, la symbolique parle d'elle-même : Peut-être serait-il temps de généraliser un peu plus les catégories. En refusant d'être nommé cette année, Drake exprime sa frustration de n'être nommé que dans les catégories rap et soulève une question qui, encore cette année plane au dessus de l'industrie musicale : que doivent faire les artistes pour obtenir une récompense ? Que faut-il faire pour sortir des catégories spécifiques pour -enfin- atteindre les plus générales telles que Chanson ou Album de l'Année ?

L'édition 2023 montrera t-elle une différence ? Il faudra patienter pour le savoir. En attendant, les nommés pour 2022 sont à retrouver ICI.