À l'arrivée de bébé, les parents le font de moins en moins...

Ce matin dans le Virgin Tonic, Camille Combal et ses acolytes se sont interrogés sur un fait assez inattendu qui concerne les jeunes parents. En effet, une étude londonienne affirme que, sans même le préméditer, les parents d'un bébé ne boivent plus deux verres d'alcool d'affilés. Un problème que connaissent bien Mélanie et Nico, tous les deux parents.

Et même si ce geste se ferait de manière inconsciente, il semblerait que ce soit à cause des réveils matinaux que papa et maman n'osent plus tenter le diable niveau fête. Boire en semaine et se coucher tard serait incompatible avec la vie de jeune parents. Du moins, de manière générale. Un fait que l'on comprend quand on sait que bébé ne se préoccupe pas de l'heure à laquelle il a faim ou à l'heure où il se réveille. Un changement de vie qui s'intègre donc naturellement au style que veut cette nouvelle vie de famille.