A-ha : Le clip culte de Take On Me désormais disponible en haute résolution (VIDEO)

Lors de la sortie du clip vidéo (le deuxième en moins d'un an) du morceau Take On Me en 1985, ce dernier figure parmi les premiers projets à mettre en avant la rotoscopie. Une technique habituellement utilisée pour les films d'animation qui consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions. Énorme succès du groupe norvégien A-ha, ce clip qui raconte une histoire d'amour cumule aujourd'hui plus de 975 millions de vues sur YouTube. Un chiffre qui devrait probablement s'arrondir à 1 milliard et permettre au groupe de rentrer dans les club très fermé des "milliardaires" en terme de vues.

À l'aube du 35ème anniversaire de Take On Me, le groupe a donc décidé de faire un cadeau à ses fans en offrant une version remasterisée en 4K du clip vidéo. Un communiqué de presse accompagnant cette sortie précise que la plupart des vidéoclips de l’époque ayant été montés en format cassette, le clip a ainsi été restauré de façon unique, à partir des bobines de film 35mm originales.