A découvrir sur Virgin Radio : Heartbreak Anthem de Galantis, David Guetta & Little Mix !

Mettez une bonne dose de David Guetta, ajoutez-y un soupçon de Galantis, un groupe de producteurs suédois de musique électronique, saupoudrez le tout de Little Mix, un girls group de dance-pop britannique, et vous obtiendrez le titre Heartbreak Anthem. Alors que les tubes de l'été se dévoilent peu à peu sur les ondes, Virgin Radio a décidé de miser sur ce morceau énergique signé du DJ français, de ses acolytes suédois et du girls band britannique désormais composé de Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall. La quatrième membre, Jesy Nelson, a quitté la formation en décembre 2020.

Un projet sur lequel les artistes travaillent depuis un certain temps et qui a enfin été dévoilé ces derniers jours : "Nous travaillons sur "Heartbreak Anthem" depuis plus d'un an maintenant ! Tout a commencé par la progression des accords dans un studio de Londres juste avant la pandémie. Comme beaucoup de collaborations en ces temps, c'était un travail en cours à distance pendant des mois, avec des stems envoyés de Londres à Los Angeles, de Stockholm à Paris. Cela faisait longtemps que nous parlions avec David de travailler ensemble, et la présence des Little Mix et de leurs voix uniques et fortes a rendu cet titre vraiment spécial. C'est génial de pouvoir enfin le sortir !" confiait récemment Christian Karlsson de Galantis.