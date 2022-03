A 84 ans, cette mamie rappe sur TikTok avec son petit-fils et c'est fantastique (VIDEO)

Depuis près de deux ans le monde entier est tombé sous le charme de TikTok : il faut dire que la pandémie mondiale qui a frappé la planète en 2020 a considérablement boosté la popularité du réseau social et que, depuis, l'intérêt n'a de cesse de grimper. Humour, tutos, chorégraphies... de plus en plus d'utilisateurs se lancent et ce... quel que soit leur âge ! Et justement, si vous n'êtes encore jamais tombé(e) sur le compte de Math et de sa grand-mère, on vous conseille vivement d'y jeter un oeil !

Math vit avec sa grand-mère (âgée de 84 ans) aux alentours de Poitiers. Et, depuis quelques temps, le duo cartonne sur le réseau social - au point d'avoir cumulé pas moins de 2 millions d'abonnés. Au programme, des recettes (notamment contre la gueule de bois) signées Andrée... et, tout récemment, le duo s'est mis au rap !

A en juger par l'accueil des internautes, le duo a de beaux jours devant lui.