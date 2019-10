A 11 ans, il roule seul sur 300 Km et demande son chemin à la police !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène aux Etats-Unis - là où la Mayochup vient tout juste de sortir. Mais, ce n'est pas la nourriture qui nous intéresse : cette fois, c'est un petit garçon de 11 ans qui retient notre attention. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé son chemin à la police. Jusque là, rien d'anormal... sauf qu'il était seul, en voiture, à 300 km de chez lui.

Il fait 300 km seul en voiture

Le jeune garçon a donc emprunté la voiture de son frère à Simpsonville (à 300 km de l’endroit où il a rencontré les policiers). Et ce n'est pas tout ! Son GPS ne marchait plus c’est pour ça qu’il s’est arrêté... les policiers, eux, ont contacté son père qui commençait sérieusement à s'inquiéter. Plus de peur que de mal !