5 séries à voir absolument pour la rentrée !

Qui dit rentrée dit aussi nouveautés audiovisuelles ! Devenues en quelques années de véritables institutions, les séries sont partout. Un phénomène qui ne fait que s'accroître avec la profusion de plus en plus importante de site de streaming. Netflix, Amazon, Apple et bientôt Disney, on ne les compte plus. Des géants américains aux gros moyens qui comptent bien nous régaler avec la sortie de nombreuses séries pour cette rentrée 2019. Et comme on est sympa, on vous en a sélectionné cinq qui semblent plutôt alléchantes. Regardez les bandes-annonces et dites nous ce que vous en pensez !

The Politician - 27 septembre sur Netflix

The Morning Show - automne 2019 sur AppleTV+

Carnival Row - 30 août sur Amazon

Marianne - 13 septembre sur Netflix