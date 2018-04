5 Seconds Of Summer : Youngblood, le clip dévoilé

C’est le retour des 5 Seconds of Summer ! Le groupe a dévoilé il y a 1 mois le clip de Want You Back, titre qui sera sur le prochain album ! Les 5 SOS, c’est l’histoire d’un groupe de potes qui poste des vidéos de reprises sur youtube, qui se fait remarquer par One Direction, qui fait ensuite leurs premières parties, qui fait un premier album vendu à plus d’un million d’exemplaires, qui en fait un second qui se classe numéro 1 dans plus de 40 pays, pas trop mal les mecs. Le groupe était à Paris au Yoyo le 4 avril ! L’album devrait sortir le 22 juin et une tournée aura ensuite lieu, pas en France, mais aux Etats-Unis dès l’automne !

Le groupe 5 Seconds of Summer a dévoilé il y a quelques jours le clip en mode live de Youngblood ! Un titre produit par Louis Bell qui met en valeur la voix de Luke Hemming et qui mêle énergie et douceur pour parler d’une relation assez compliquée, comme d’hab. C’est cool, c’est l’été, on aime !