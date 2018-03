5 Seconds Of Summer, Sigrid, Kyo... les clips de la semaine 

Que de clips cette semaine ! D'abord, 5 Seconds of Summer continue de teaser son retour : le groupe australien a dévoilé le clip de Want You Back - pour le plus grand bonheur des fans. Aussi, Sigrid a dévoilé un nouveau titre, I Don't Want To Know. On poursuit avec Kyo, de retour avec Dans les Cordes. De son côté, James Bay nous a éblouis avec ses paillettes dans le clip de Pink Lemonade tandis que Kodaline a fait son grand retour. Enfin, Mike Shinoda a dévoilé deux titres de son album solo - dont la sortie est prévue pour le 15 juin prochain.

Et comme toujours, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos musicales !