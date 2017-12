Mais où sont donc passés 5 Seconds of Summer ? Révélés en 2014 avec le tube « She Looks So Perfect », Luke, Michael, Ashton et Calum devaient faire leur retour cette année avec un troisième album. Depuis plus d’un an, le quatuor australien est installé à Los Angeles et travaille sur le successeur de Sounds Good Feels Good, paru en 2015. Pourtant, à l’exception de quelques concerts et d'un titre composé pour la bande originale du film Ghostbusters, les membres de 5SOS se sont faits relativement discrets cette année. Alors certes pour une sortie en 2017 c’est officiellement plié, mais rassurez-vous, ce nouvel album ne devrait plus tarder. Genre, vraiment plus tarder du tout. Le guitariste Michael Clifford a récemment accordé une interview à Billboard et s’est confié sur l’avancée du projet : « On va sortir un album en 2018, a-t-il confirmé. Tout se déroule très bien. Parfaire notre son et notre direction musicale nous prend beaucoup de temps. Si ça prend si longtemps, c’est parce qu’on ne voulait pas être simplement satisfaits de cet album… On veut qu’il soit parfait. Je pense que quand on écrit de nouveaux morceaux, on cherche à s’éloigner de notre ancien son, mais en gardant des éléments de toutes les choses qu’on aime dans ce son. Il était temps pour nous de changer. […] Nous sommes maintenant arrivés à un point où nous sommes presque prêts à sortir le premier single. »

Le premier extrait du nouvel album de 5SOS est attendu pour « le tout début de l’année ». C’est donc une question de mois, voire de semaines, et peut-être même de jours ! Visiblement ravi d’en dévoiler un peu plus, Michael Clifford a également donné quelques détails sur l’ambiance de ce nouvel album, qui devrait être plutôt éclectique. « C’est vraiment difficile d’expliquer à quoi ressemble le son d’un album sans le faire écouter. On s’est inspirés de la scène musicale actuelle, tout en mélangeant ça à notre propre sauce, pour rendre ce son unique. Ce n’est pas nécessairement plus électro, ce n’est pas seulement du rock non plus… C’est le truc avec le rock et le punk – ça a toujours été principalement basé sur l’énergie. Avec le rock, il n’est pas seulement question de comment tu le joues, mais de l’énergie qui transparait. Je pense qu’on a toujours eu ça en nous et qu’on essaye de le garder. Et c’est ce qui fonctionne particulièrement bien avec nos nouveaux morceaux. » Il sait attiser notre curiosité ce garçon… Rendez-vous donc très vite pour suivre les prémices du nouvel album de 5 Seconds of Summer !