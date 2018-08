5 Seconds Of Summer reprend Post Malone pour Spotify

5 Seconds Of Summer s'est pris au jeu de la réinterprétation lors d'une session pour Spotify. Les garçons ont donc enregistrés deux singles. Lie To Me, morceau issu de leur nouvel et quatrième album Youngblood. Une version presque plus lente voire plus harmonieuse. Les voix se complètent et cela donne une véritable pépite. On adore beaucoup de choses mais là, ça vaut le coup d'écouter. Par ailleurs, ils en ont profité pour reprendre également un titre d'un des rappeurs les plus en vogue ces derniers temps. Celui de Post Malone. Stay, présent sur son second album Beerbongs & Bentleys, sorti en avril 2018. Pourquoi ce choix de reprise ? Ashton Irwin, le batteur du groupe s'explique.

"De nos jours, une chanson si magnifiquement écrite qui rapellent des groupes comme les Beatles sur l'album le plus populaire de 2018 est une chose incroyable. Donc, nous avons choisi d'interpréter Stay de Post Malone" tweet-il.

En tout cas, même si le choix peut surprendre certains, la cover est cool et quand on écoute la version originale, on comprends aisément pourquoi 5 Seconds Of Summer ont préféré celle ci plutôt qu'une autre. Pour les intéressés et les curieux, on vous laisse faire votre choix en comparant les deux versions ! Enjoy !