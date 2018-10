5 Seconds Of Summer reprend Killer Queen, en hommage à Freddie Mercury...

A l'approche de la sortie en salles de Bohemian Rhapsody, Queen est le sujet de toutes les attentions. Après une reprise plutôt sensationnelle de Shawn Mendes sur le titre Under Pressure, c'est au tour du groupe australien de s'illustrer sur l'un des hits de Queen.

Comme pour célébrer le film Bohemian Rhapsody, 5 Second Of Summer a repris Killer Queen. Mais alors pourquoi ce titre, plus qu'un autre ? Eh bien, les garçons ont expliqué qu'ils avaient l'habitude d'écouter le titre durant l'écriture de leur troisième album, Youngblood, sorti le 15 juin dernier. Une raison largement suffisante pour s'autoriser un cover du groupe mythique. Queen est sans doute l'un des groupes de rock qui inspirent le plus les jeunes générations.

"Les harmonies uniques, la fluidité de l'écriture et comment ils ont chacun incorporé leur propre musicalité nous a toujours inspiré. Pour nous, l'exploration des chanteurs, individuels, dans un groupe est extrêmement importante et Queen nous a aidé à déterminer la façon dont nous voulions chanter, en plus de la manière de jouer de nos instruments."

Les profits engendrés par le morceau seront entièrement reversés à l'organisation Mercury Phoenix Trust, qui honore Freddie Mercury et son combat contre le HIV et le Sida. Bohemian Rhapsody sortira en salles demain et pour les fans des deux groupes, on vous propose de découvrir Killer Queen version 5 Second Of Summer.