5 Seconds Of Summer : Regardez le clip psychédélique de Wildflower (VIDEO)

Serions-nous désormais dans une nouvelle ère ? Un monde où les clips vidéos se tournent depuis la maison et où le fond vert est devenu le meilleur ami des artistes ? C'est en tout cas une technique que semble avoir parfaitement intégré le groupe 5 Seconds Of Summer qui vient de dévoiler son clip Wildflower. Issu de leur dernier album Calm, ce morceau se concentre sur le thème du bonheur et de la recherche de l'amour. Déjà visionnée plus de 600 000 fois en moins de 24 heures, la vidéo peut se targuer d'avoir attiré la curiosité des internautes. Il faut dire qu'avec les moyens actuels, tourner un clip vidéo n'est pas des plus simples...

"L'e fond vert a été livré au domicile de chaque membre, le plan de tournage a ensuite été envoyé au directeur artistique et collaborateur de 5SOS, Andy DeLuca, qui a créé le produit final à l'aide d'animations et de VFX. Wildflower est une ode aux vidéos d'antan mais sert de témoignage moderne à la créativité et à l'ingéniosité durant cette période unique de notre vie" précise le communiqué de presse qui accompagne la sortie de ce clip totalement dingue et psychédélique. À noter que le groupe de pop rock australien devrait entamer une tournée à partir de novembre prochain.