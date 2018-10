5 Seconds Of Summer ouvre les Teen Awards et enflamme le plateau de la BBC Radio 1 !

Il y a quelques temps, 5SOS faisait son grand retour avec l'album Youngblood sorti en juin dernier et défendu avec brio par le titre éponyme et Want You Back. Et pour continuer leur tour de force, les garçons se sont illustrés sur le plateau des Teen Awards organisés par BBC Radio One. Pour l'occasion, ils ont choisi de partager en live leur quatrième track, Valentine.

Il n'y a plus à prouver qu'ils sont doués pour la scène. Leur performance est à la fois posée et mature. Le public adore et nous aussi. Rien d'étonnant à ce qu'ils aient été choisi pour ouvrir la cérémonie. Les quatre australiens ont bien grandi et témoignent qu'il n'y a pas d'âge pour le talent. Eh oui, talentueux un jour, talentueux toujours ! On vous laisse découvrir le live exceptionnel de Valentine et on vous invite à écouter l'album, si ce n'est pas déjà fait. Notez également qu'ils seront de passage dans les rues pavés de la capitale pour leur Meet You There Tour, le 13 novembre au Zenith de Paris.