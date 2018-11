5 Seconds Of Summer : le concert au Zenith vu par les fans... 

Hier avait lieu le concert de 5 Second Of Summer au Zenith de Paris et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance était de folie ! Avant le grand événement, on vous proposait 3 bonnes raisons d'aller les voir et on espère que ces dernières en ont décidé quelques uns... Au lendemain du concert, évidemment, les réseaux sont inondés de photos et de vidéos et on trouve ça cool de vous faire (re)vivre l’événement grâce à vous ! 5 Second Of Summer au Zenith, vu par les fans, ça donne ça ! Enjoy !

WHEREVER YOU ARE IN PARIS @5SOS !!! pic.twitter.com/VZCMjq3uOz — 5SOS France (@5SOSNewsFR) 13 novembre 2018