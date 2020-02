5 Seconds Of Summer : Ils annoncent la sortie d'un album et le titre No Shame (AUDIO)

Tenez-vous prêts ! Le 27 mars prochain, 5 Seconds of Summer dévoilera son quatrième album studio intitulé Calm. Un titre qui ne colle pas vraiment avec l'état d'esprit des fans en ce moment et qui a été reçu avec le plus grand enthousiasme. Seulement voilà, il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de pouvoir profiter de ce nouvel opus. Le groupe pop-rock australien a donc décidé de dévoiler le titre No Shame dont la vidéo lyrics est désormais disponible sur YouTube. Il s'ajoute ainsi aux précédents Easier et Teeths. En parallèle, le groupe a dévoilé les différentes dates de leur tournée nord-américaine qui se déroulera au mois d'août et de septembre. Aucun passage en France n'est prévu pour l'instant.

Visiblement très heureux de pouvoir faire de telles annonces à ses fans, Luke Hemmings en a profité pour se confier sur ce projet : "Pour un groupe, atteindre quatre albums n’est pas une mince affaire en soi, mais réinventer et pousser constamment notre composition et sortir avec une musique dont nous n’avons jamais été aussi fiers me rend si heureux d’être dans 5 Seconds of Été. Le calme parle d’un voyage à travers la vie d’un jeune homme, pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes tous humains et faisons tous des erreurs, parfois nous blessons ceux que nous aimons et inévitablement, nous-mêmes dans le processus. Calm laisse le groupe dans un état d’esprit beaucoup plus heureux, unifié et calme pour continuer à faire des albums pour les années à venir."