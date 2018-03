5 Seconds Of Summer : I Want You Back, le clip dévoilé

C’est la belle histoire, un groupe de potes qui poste des vidéos de reprises sur youtube, qui se fait remarquer par One Direction, qui fait ensuite leurs premières parties, qui fait un premier album vendu à plus d’un million d’exemplaires, qui en fait un second qui se classe numéro 1 dans plus de 40 pays, voici l’histoire de 5 Seconds of Summer ! Le groupe prépare un 3ème album et en février les 5SOS ont dévoilé un premier single Want You Back ! Le son est pop rock, l’album s’annonçant éclectique et le clip est top ! On retrouve les membres mis en boîte sous des couleurs pop, on aime !

5 Seconds of Summer sera en France le 4 avril au Yoyo à Paris !